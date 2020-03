Glitzerwelt „Sin City“: Unterwegs in Las Vegas

Und während man so in 260 Meter Höhe über dem Strip abhängt, ertönen am Boden die stimmungsvollen Klänge von Frank Sinatras „Fly Me to the Moon“. Die tanzenden Wasserfontänen vor dem Hotel Bellagio tauchen die Umgebung in eine malerische Stimmung. Dafür wurde das Gewässer bereits beim Bau des Hotels mit 1200 Düsen ausgestattet, die bis zu 150 Meter hohe Fontänen in den Himmel von Las Vegas schießen. Die beweglichen Düsen erzeugen Wasserfontänen, die abgestimmt zur Musik tanzen und somit eine perfekte Choreografie hinlegen – bei 29 verschiedenen Melodien. Festlich illuminiert werden die Fountains of Bellagio von fast 5000 Unterwasserlampen.