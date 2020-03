Österreich rüstet sich für neuen Migrantensturm

Griechenland verstärkt Einheiten an Grenze

An der Grenze zu Griechenland war es am Samstag zu Zusammenstößen zwischen Migranten und der dortigen Polizei gekommen. Es habe 9600 Versuche gegeben, die Grenze zu überwinden, sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Alkiviadis Stefanis dem griechischen Sender Skai TV. Sie seien nicht erfolgreich gewesen. Zudem verstärkte das Land seine Einheiten an der Grenze. Die Internationale Organisation für Migration bezifferte die Zahl der Migranten an der Grenze derzeit auf 13.000.