Christopher Rothbauer bricht Uralt-Rekord

Schwimmer Christopher Rothbauer hat am Freitag in Berlin eine beinahe schon historische Marke gebrochen und sich damit für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Der 22-Jährige verbesserte über 200 m Brust in 2:09,88 Minuten den österreichischen Rekord von Maxim Podoprigora, mit dem dieser 2001 in Fukuoka Silber und damit Österreichs erste Schwimm-WM-Medaille überhaupt geholt hatte.