Der neue Mann heißt Radovan

Gacic, der mit Frau und zwei Töchtern in Laibach lebt, hat mit seinen 45 Jahren schon viel von der Volleyball-Welt gesehen. So stehen Länder wie Russland, Griechenland, Ägypten oder die Arabischen Emirate auf der Visitenkarte des Trainers. Mit den rumänischen Klubs Zalau und Constanta sammelte er Erfahrung in der Champions League. Mit Sastamala, Ex-Team von ÖVV-Libero Florian Ringseis, holte er 2019 in Finnland das Double und erreichte das Viertelfinale im CEV-Cup, der zweithöchsten europäischen Spielklasse. Aktuell ist er als Headcoach des slowenischen Champions-League-Klubs Branik Maribor erstmals auch im Damen-Bereich aktiv.