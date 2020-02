Euro-Raguz und der Durchbruch vor Fodas Augen

Aus einem geschlossen starken LASK-Team hat sich Marko Raguz am Donnerstag zum „Man of the Match“ für die Athletiker gekürt. Vor genau einem Jahr noch gegen Lafnitz und den FAC im Einsatz, sorgt der 21-Jährige derzeit in der Europa League für Schlagzeilen. Beim 2:0 gegen Alkmaar traf der Stürmer entscheidend, nachdem er schon in den Niederlanden die Weichen zum Achtelfinal-Aufstieg gestellt hatte.