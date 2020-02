Klarer Zeitplan für Regierung

So konkret sind Regierungserklärungen nicht immer: Der Fahrplan der roten Absoluten ist nicht nur über 120 Seiten dick, sondern enthält auch - teilweise auf den Tag genau - Vorgaben, bis wann die Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Bereits begonnene Leitprojekte, etwa bei der Biowende, der Pflege oder den Spitälern, werden fortgesetzt. Der Mindestlohn von 1700 Euro netto wird weiter ausgerollt: Ab September soll er auch in der Landesholding und ab 2021 bei den Gemeinden sowie den landeseigenen Thermen gelten. Ein Schwerpunkt ist dem Klimaschutz gewidmet. Laut Programm sollen bis 2030 im Burgenland die meisten Elektroautos pro Einwohner fahren. Das Land will mit gutem Beispiel vorangehen: Der Fuhrpark soll elektrisch werden.