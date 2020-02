Pkw-Insassen retten sich in letzter Sekunde

In Tirol ist in der Nacht auf Mittwoch ein Pkw mit einem Personenzug kollidiert. Das Auto war aus bisher unbekannter Ursache im Bereich des Bahnhofs in Pfaffenschwendt auf die Gleise geraten. Die Pkw-Insassen konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.