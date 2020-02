„Blacky“ feiert am Freitag sein Speed-Comeback

Diese Nachricht tut Ski-Österreich richtig gut! Marco Schwarz gibt am Freitag in der Heim-Kombi in Hinterstoder sein Comeback auf den Speed-Skiern. 371 Tage nach dem bitteren Kombi-Super-G am 22. Februar 2019 in Bansko, bei dem er sich bei einem völlig unnötigen, künstlich aufgetragenen Sprung schwer verletzt hatte: Riss des vorderen Kreuzbandes und Riss des Innenmeniskus im linken Knie.