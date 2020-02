Enormer Wasserschaden: Polizei befragt Schüler

Von einem Scherz kann man hier bei Weitem nicht mehr sprechen: Rund um Halloween brachen Unbekannte in eine Schule in Wien-Simmering ein, verstopften die Abflüsse und drehten die Wasserhähne auf. Knapp eine Woche lang strömt Wasser unkontrolliert in das Gebäude. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800.000 Euro. Jetzt werden die Schüler von der Polizei befragt.