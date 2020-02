Schütze (43) schrieb „wirre Dinge“ an Österreicher

Privatermittler eingeschaltet

In der Zeit nach dem Jänner 2002 habe er festgestellt, „dass ich bereits mein ganzes Leben in den Fängen einer Geheimorganisation war“, so der Deutsche. 2019 habe er sich an verschiedene Privatermittler gewandt und versucht, Anzeigen wegen illegaler Überwachung bei der Staatsanwaltschaft Hanau sowie beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe einzubringen.