Erste Weichen für neue Öffis gestellt

Eineinhalb Stunden dauerte die erste Sitzung des politischen Steuerungsgremiums. Wie berichtet, sind fast alle Parteien aus Stadt und Land vertreten. Erste wichtige Entscheidungen sind bereits gefallen.

Sechs Arbeitsgruppen zu den unterschiedlichen Bereichen und eine übergeordnete Koordinierungsgruppe wurden geschaffen. In diesen Bereichen sollen ausschließlich Experten sich mit den Themen beschäftigen. Leiter der Koordinierungsgruppe wird Franz Huber, Chef der Finanzabteilung des Landes.

In acht Wochen soll es bereits ein fertiges Bewertungskonzept geben. Hier wird die Frage geklärt, wie – Buchwert, Verkehrswert, etc – bewertet wird. Die eigentliche Bewertung erfolgt nach der nächsten Sitzung des Gremiums am 21. April.