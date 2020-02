„Two and a Half Men“-Star rang wochenlang mit Tod

Mit ihrer Rolle als mürrische Haushälterin Berta machte Conchata Ferrell in der Sitcom „Two and a Half Men“ sogar Charlie Sheen und Jon Cryer Konkurrenz. Wie jetzt bekannt wurde, hing das Leben der 76-Jährigen in den letzten Wochen am seidenen Faden. Denn wie „TMZ“ berichtet, musste die Schauspielerin mit einer schweren Krankheit kämpfen, an der sie beinahe gestorben wäre.