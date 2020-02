Es ist höchste Zeit für neue Legenden bei Rapid

„Mir fehlen die Worte, das ist ja so schön. In mir läuft gerade ein Film ab.“ Er war gerührt, stolz, aber auch wehmütig - die emotionale Verabschiedung von Andy Marek in Hütteldorf war eine würdige, fast kitschige Inszenierung. Zu der viele Legenden (sogar ÖFB-Rekordbomber Toni Polster) und Ex-Meisterkicker- und -trainer ins Allianz-Stadion kamen.