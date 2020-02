Janine Flock holt sich in Sigulda EM-Bronze!

Mit gemischten Gefühlen hat für Janine Flock die im Rahmen des Weltcup-Finales ausgetragene Skeleton-EM in Sigulda geendet. Die Titelverteidigerin aus Tirol fuhr am Sonntag zu Bronze, verpasste den Weltcup-Gesamtsieg dabei aber denkbar knapp. Für Flock war es „die Bestätigung für unsere Arbeit und eine sehr gute Saison, in der es viele Umstellungen gab“.