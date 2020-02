Lette Dukurs räumt bei EM in Sigulda doppelt ab

Die beiden Österreicher Samuel Maier und Florian Auer blieben im Weltcup außerhalb der Top-10. Maier verbuchte dank Platz 13 aber den zehnten EM-Rang, Auer wurde in der EM-Wertung Zwölfter. Nach dem Weltcup-Finale stehen in zwei Wochen noch die Weltmeisterschaften in Altenberg auf dem Programm.