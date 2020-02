Firma ließ Ex-Betriebsrätin 5 Jahre nicht arbeiten

Nun möchte Firma die 60-Jährige in Pension schicken

Die 185.000 Euro sind bereits auf dem Konto. Und der Wiener Nahrungsmittelhersteller (ca. 240 Mitarbeiter) muss Monika Rikal wieder einstellen. Aber es geht noch weiter: Weil die Floridsdorferin im Mai 60 wird, möchte ihre Firma sie in Pension schicken. Rikal will jedoch arbeiten und geht auch gegen die Zwangspensionierung rechtlich vor.