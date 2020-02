Keine Titelverteidigung: Herzog verpasst Medaille

Der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung ist geplatzt: Vanessa Herzog musste sich bei der Einzelstrecken-Eisschnelllauf-WM in Salt Lake City über die 500-Meter-Distanz mit Rang vier begnügen, 16 Hundertstelsekunden fehlten ihr am Freitag aufs Podest. Der favorisierten Japanerin Nao Kodaira gelang die Revanche für die WM 2019 in Inzell, wo sie hinter der gebürtigen Tirolerin gelandet war.