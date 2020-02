SPÖ: „Kurz zündelt und spielt danach Feuerwehr“

Ibiza & Casino, Affären & Ermittlungen. Viel Aufregung um die Ex-Regierung Türkis-Blau. Nun regiert Türkis mit Grün und setzt die Themen. Und was macht die SPÖ in ihrer ungeliebten Oppositionsrolle? Sie bläst zum Angriff. Parteichefin Rendi-Wagner und der starke Burgenländer Doskozil ritten in Sachen Eurofighter und Justiz aus.