Kambodscha ließ Kreuzfahrt-Passagiere von Bord

Was war das für ein Aufatmen an Bord der MS Westerdam: Nach tagelanger Irrfahrt durch asiatische Gewässer haben am Freitag die ersten von knapp 2300 Menschen in Kambodscha das Kreuzfahrtschiff verlassen dürfen. Zuvor hatte der Kreuzer aus Sorge vor einer Einschleppung des Coronavirus mehrere asiatische Häfen in Thailand, Taiwan, Japan, Guam und auf den Philippinen nicht anlaufen dürfen. Unterdessen stieg die Zahl der Infektionen in China weiter stark an.