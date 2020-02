Salzburg - LASK: Nie war ein Sieg unwichtiger

Machtdemo?

Kapitän Ulmer und Co. hält das freilich nicht davon ab, Vollgas zu geben. Denn die Art eines Sieges, wenn er mit einer Machtdemo einhergeht, könnte das bislang stabile LASK-Gerüst ins Schwanken bringen. Zeigen, dass es in der Liga wie im Cup-Halbfinale gegen den Liga-Dominator nichts zu ernten geben wird. Auch nicht in den beiden Treffs im Meister-Play-off, nicht in der Europa League, in der ab dem Achtelfinale auch ein doppeltes Wiedersehen möglich ist: „Vielleicht spielen wir echt noch öfter als viermal gegen LASK“, dachte Coach Marsch laut nach.