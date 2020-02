Blumige Geschenke der Liebe und Treuetests

Liebe und Romantik hat heute am Valentinstag wieder Vorrang! Der „klassische“ Liebesbeweis kommt meist in Straußform daher. „Ranunkeln, Tulpen, Nelken, oft in Pastelltönen, liegen gerade im Trend“, meint Katharina Wolfsegger von blumen+ideen in Pregarten. Sie ist eine von 279 Floristen in Oberösterreich, die sich nicht nur mit reichlich Frühlingsblumen eingedeckt haben: „Rote Rosen bleiben Klassiker“, sagt ihre Mitarbeiterin, die Jungfloristin, Stefanie Mittmannsgruber. Auch Gestecke aus Rosen in Herzform und Blumen kombiniert mit Schokolade oder einer Weinflasche sind als Geschenke bei Paaren beliebt, die nicht nur Liebe, sondern auch Treue ausdrücken wollen. Die ewige Treue schwören sich übrigens heute rund 15 Paare allein in den Standesämtern Linz, Wels und Steyr.