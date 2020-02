Behinderter Bub von Lehrer in Wien misshandelt?

Laut der Mutter des Kindes gab es seit der 1. Klasse bereits mehrere Übergriffe, er soll etwa auch an den Haaren gezogen worden sein. Bei der Spuckattacke soll der Lehrer den Schüler auf die Seite genommen haben, damit es keine Zeugen gibt. Den Fall publik machte Karl Polaska-Auer, der einen karitativen Verein für Opferfamilien in Not betreibt. Mit seinem wohltätigen Verein Global Family sorgt er dafür, dass betroffenen Familien unbeschwerte Ferien machen können.