19-Jähriger nach Unfall verletzt: Lenker flüchtete

Der 19-Jährige war mit seinem Auto auf dem Südring aus bisher noch unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahn geraten und stieß in Folge frontal gegen einen Pkw. Nach der Kollision stieg der Zweitbeteiligte aus seinem PKW und flüchtete zu Fuß über eine Wiese in unbekannte Richtung. Ein beim 19-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der junge Mann wurde verletzt.