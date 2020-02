„Es gibt keine Privatisierung   bei den Öffis“

„Der derzeitige Syndikatsvertrag sichert ab, dass weder die Öffis noch das Wasser privatisiert werden kann“, so Stadtvize Bernhard Auinger. Für ihn muss dieser Punkt auch in einer Stadt-Land Gesellschaft klar geregelt sein. Er geht davon aus, wenn die Stadt nicht mindestens 51 Prozent an der Gesellschaft hält, dass der Verkehr ausgeschrieben werden muss und damit private Unternehmen den Betrieb übernehmen könnten. Dabei könnte es zu Verschlechterung der Arbeitsbedingungen kommen. Dieser Unsicherheit will Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zuvor kommen. Es gab bereits Gespräche mit dem Vorstand und dem Zentralbetriebsrat der Salzburg AG: „Offene Informationen und das Einbinden der Mitarbeiter ist wichtig.“ Im nächsten Schritt werden Bewertungsteams zusammengestellt. Es gäbe gefühlt Tausend Sachen zu klären.