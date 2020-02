SPÖ-Chefin: Temperaturscans für China-Passagiere

Rund 250.000 Reisende kommen jede Woche am Flughafen in Schwechat an, die Passagiere aus China machen gerade mal 0,15 Prozent aus, hieß es seitens des Flughafens. Dort herrsche jedenfalls erhöhte Aufmerksamkeit, „der Flughafen ist auch in ständigem Kontakt mit den Behörden“, sagte Airport-Sprecher Peter Kleemann. Ankommende Passagiere werden in Wien via Plakate über das Coronavirus informiert. Darauf finden sich auch Hygieneinformationen und Kontaktdaten, so Kleeeman.