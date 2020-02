Turbulente Szenen bei Festnahme - Beamte verletzt

Anstelle des Gesuchten fanden die Polizisten in der Wohnung aber nur mehrere Familienmitglieder vor, die zugleich eine „hysterische Atmosphäre“ erzeugten, so die Exekutive in einer Aussendung. So tischten die Eltern und Schwester des Verdächtigen den Beamten jede Menge Lügen auf und behaupteten unter anderem, den 25-Jährigen schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen zu haben. Das Versteck des 25-Jährigen konnte dennoch rasch ausgemacht werden: Er versteckte sich auf dem Balkon unter mehreren Handtüchern.