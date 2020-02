„Unglaublich!“ Thiem fordert jetzt Melbourne-König

Im Finale am Sonntag ist der Niederösterreicher der große Außenseiter, immerhin hat Novak Djokovic bereits siebenmal in Melbourne triumphiert und zeigt bei den Australian Open immer sein bestes Tennis. Für Thiem ist es „eine tolle Herausforderung, Novak ist der absolute König hier“. Das letzte Duell bei den ATP-Finals in London konnte Thiem für sich entscheiden. „Wenn ich ähnlich spiele wie damals, ist alles möglich.“