FINALE! Dominic Thiem schreibt Tennis-Geschichte

Thiem zog nach abgewehrtem Breakball auf 3:1 davon, musste aber sein Service zum 3:3 wieder abgeben. Bei 4:4 geriet Zverev mit 0:30 in Rückstand, doch der Deutsche glich aus, und ein vermeintliches Ass wurde out gegeben. Da Zverev alle drei Challenges aufgebraucht hatte, riskierte er frustriert beim zweiten Service voll, schlug ein Ass und schimpfte in Richtung Schiedsrichter. Das brachte ihm eine Verwarnung ein, doch mit noch einem Ass stellte ein mental starker Zverev auf 5:4. Thiem wehrte in der Folge sogar zwei Satzbälle ab, ehe es ins Tiebreak ging.Nach 2:42 Stunden nutzte er bei 6:3 den ersten Satzball zum 7:3.