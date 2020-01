„Kuhkiller“ vergiftete in Virgen 13 Rinder

Tote Rinder in Virgen geben der Polizei in Lienz Rätsel auf. Die 13 Tiere sind im Laufe des Jänners nacheinander verendet in ihrem Stall aufgefunden worden. Wie die Polizei der „Krone“ mitteilte, hat Tierarzt Dietmar Kurzthaler eine rattengiftähnliche Substanz gefunden. Die Polizei ermittelt und ersucht um Hinweise.

Telefon: 059133/7230