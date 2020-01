Red Bull Symphonic: Symbiose aus zwei Welten

Wie ein Jungbrunnen

Die eigenen Songs, die international auf so viel Liebe und Anklang stoßen, freizugeben und neu adaptieren zu lassen, das viel dem elektronischen Duo anfangs gar nicht so leicht. „Wir sind bei unseren Songs extrem stur und es war das erste Mal, dass wir sie überhaupt freigegeben haben“, reflektiert Krooked, „aber Christian kann man natürlich vertrauen.“ Nicht nur, dass die Drum-&-Bass-Songs verändert wurden, ist auch das Setting völlig anders. Anstatt in einem Club abzutanzen, wird das Konzerthaus bestuhlt sein, die edlen Gemäuer an sich geben schon eine völlig andere Atmosphäre wider. Auch für den 67-jährigen Altmeister Kolonovits war diese Kooperation wie eine Art Jungbrunnen. „Ich habe eine neue Welt entdeckt. Sich auf die mir recht fremde elektronische Komponente einzulassen und im Orchester neu zu erfinden, war wahnsinnig spannend. Ich habe so viel gelernt wie seit Jahren nicht mehr. Wenn man älter wird, suhlt man sich gerne in der Routine, aber wieder einmal so über den Schatten zu springen und in etwas völlig Unbekanntes einzutauchen, ist enorm heilsam.“