Wettbetrug? Graz trennt sich von fünf Spielern

Der Langzeitfunktionär zeigte sich bei einem Medientermin in Graz erschüttert. „Es ist ein schwarzer Tag für den UBSC Graz. Der Schaden ist derzeit weder personell noch finanziell annähernd absehbar.“ Der Verein sei hier das Opfer. „Man will als Verein mit so etwas nie in Berührung kommen. Der Verein ist hier unschuldig zum Handkuss gekommen.“ Details zum Sachverhalt wollten Fuchs und Liga-Geschäftsführer Tomas Kanovsky aufgrund des anhänglichen Verfahrens nicht nennen. „Mein Kenntnisstand derzeit ist, dass es sich auf diese fünf Personen beschränkt“, sagte Fuchs.