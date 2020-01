Spurs-Pleite! Double-Double von Pöltl reicht nicht

Jakob Pöltl hat am Montag (Ortszeit) beim 109:110 der San Antonio Spurs bei den Chicago Bulls in der National Basketball Association (NBA) ein Double-Double verzeichnet. Er markierte 16 Punkte und 13 Rebounds. Der 24-jährige Wiener hatte in Abwesenheit von LaMarcus Aldridge der Startformation der Texaner angehört.