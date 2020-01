Die SPÖ quält die Richtung, die FPÖ der Ex-Chef

Die Fetzen flogen dann so richtig nach einem Tweet Straches: „Unter Hofer und Co. nimmt die FPÖ Kurs in Richtung Irrelevanz und verliert, was ich einst hinzugewinnen konnte.“ Hofer konterte mit einem Bild Straches aus dem Ibiza-Video und betitelte es mit „Besten Dank ...“. Auch Tirols Landeschef Markus Abwerzger schaltete sich mit einem Tweet ein: „Eine Staatskrise mitverursachen. Auf Parteikosten leben wie Gott in Frankreich. Sich an anderen Personen abputzen. Reue, Einsicht, Fehlanzeige. Im Gegenteil. Psychiater oder Exorzist, weniger hilft da nicht mehr.“