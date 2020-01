Doskozil: Alleinregierung mit zwei Posten weniger

Nach ihrem Wahltriumph mit Erreichen der absoluten Mandatsmehrheit hat die SPÖ Burgenland am Montag erste Weichen gestellt. Grundtenor nach den Gremiensitzungen am Nachmittag: In den roten Regierungsreihen bleibt alles beim Alten. Die bisherigen fünf Mitglieder der Landesregierung sollen im Amt bleiben, das Kabinett wird wie im Vorfeld geplant von sieben auf fünf Personen verkleinert, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die beiden bisherigen FPÖ-Landesräte werden also nicht nachbesetzt.