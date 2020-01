Mann warf in Tirol Katze aus dem zehnten Stock

Mann in Psychiatrie eingeliefert

Anschließend lief der Österreicher mit der Katze zurück in die Wohnung, wo er dann von den Polizisten angetroffen wurde. Der Mann, der nach Angaben einer ebenfalls in der Wohnung anwesenden Angehörigen an einer psychischen Beeinträchtigung leidet, wurde in die psychiatrische Abteilung der Klinik Innsbruck eingeliefert.