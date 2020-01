FPÖ verliert im Burgenland - Strache tritt nach

Heinz-Christian Strache hat das schlechte Abschneiden der FPÖ bei der Burgenland-Wahl (die vierte große Schlappe in Serie - siehe Video oben) zu einem weiteren verbalen Rundumschlag gegen die Freiheitlichen genutzt. „Unter Norbert Hofer und Co. nimmt die FPÖ Kurs in Richtung Irrelevanz und verliert, was ich einst hinzugewinnen konnte“, schimpfte der Ex-FPÖ-Chef auf Facebook.