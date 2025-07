„Diese Schultaschen tragen Hoffnung in sich“

Sammelaktion läuft noch bis 31. Juli

Bereits 40 Stück wurden gesammelt. Sie gehen an Kinder, deren Familien sich den Schulstart kaum leisten können. „Wir danken allen, die bereits gespendet haben. Aber wir sind noch nicht am Ziel“, sagt Dunst. Jede einzelne Schultasche stehe für Solidarität und die Chance auf einen guten Schulstart für Kinder aus armutsgefährdeten Familien. „Diese Taschen tragen mehr als Bücher, sie tragen Hoffnung.“ Noch bis 31. Juli können gut erhaltene Schultaschen und Rucksäcke in Nickelsdorf, Eisenstadt, Oberpullendorf, Oberwart, Großpetersdorf und Güssing abgegeben werden.