FPÖ schmeißt Philippa Strache raus!

Alleine und ganz hinten

Philippa Strache war am Mittwoch in der konstituierenden Nationalratssitzung als Mandatarin angelobt worden. Sie zog, wie berichtet, allerdings als „wilde“ Abgeordnete ein: Obwohl sie bei der Nationalratswahl von der FPÖ auf Platz drei der Wiener Landesliste gereiht worden war, hatte ihr die Partei bereits die Aufnahme in ihren Parlamentsklub verweigert. Die Ehefrau des Ex-FPÖ-Chefs sitzt auch nicht in den Reihen der freiheitlichen Abgeordneten, sondern auf einem Einzelplatz in der letzten Reihe hinter der Riege der SPÖ-Abgeordneten.