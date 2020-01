Lust auf eine zweite Amtszeit, Herr Präsident?

„Krone“: Herr Bundespräsident, ich habe ein Foto mitgebracht, es ist im August 2004 in der „Krone“ erschienen. Sie sitzen barfuß an einem Froschteich und lassen sich die Sonne auf das Gesicht scheinen. Was ruft das Bild heute in Ihnen hervor?

Alexander Van der Bellen: (Nimmt das Foto in die Hand und betrachtet es.) Das war im Südburgenland. Ach ja. Das geht mir schon ab. Ich komme viel zu selten hinaus. An meinem Geburtstag waren meine Frau und ich im Neustifter Wald spazieren, es hat ein bisschen geschneit, die Wege waren schon weiß, der Hund ist auf- und abgerannt. Das vermisse ich am meisten: Nicht mehr Zeit in der Natur verbringen zu können.