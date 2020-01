Viele freie Lehrstellen für die heimische Jugend

Info über Lehrberufe: 2. „Krone“-Lehrlingsmesse

Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer wird bei Lehrbetrieben bereits im Frühjahr der Lehrlings-Bedarf eruiert. „So können wir Prognosen erstellen.“ Für all jene, die sich über Lehrberufe und Lehrbetriebe informieren möchten, ist die 2. Kärntner Lehrlingsmesse der „Krone“ am Klagenfurter Messeareal die richtige Adresse. Von 30. Jänner bis 1. Februar werden dort spannende Einblicke in den Berufs- und Lehralltag gegeben.