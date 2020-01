„Krone“-Lehrlingsmesse geht in die zweite Runde

Endlich ist es wieder so weit! Von 30. Jänner bis einschließlich 1. Februar geht die zweite „Krone“-Lehrlingsmesse auf dem Messeareal in Klagenfurt über die Bühne. Da gibt’s nicht nur interessante Infos zu vielen Lehrberufen, sondern auch Einblicke in den Lehralltag und sogar die Möglichkeit, selbst mitanzupacken.