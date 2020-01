Jugend-Spiele: Zum Abschluss Silber in Teamstaffel

Das ÖOC-Aufgebot hat die Olympischen Jugendspiele in Lausanne am Mittwoch mit einer Silbermedaille, dem insgesamt 16. Edelmetall, in der nordischen Mixed-Teamstaffel abgeschlossen. Es gab insgesamt acht Goldmedaillen, zwei davon holte Lisa Hirner, die bei der Schlussfeier als Fahnenträgerin fungierte.