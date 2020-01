„Kopftuch gehört nicht zu unseren Werten“

SPÖ-Integrationssprecherin fehlt „Eigenständigkeit“ in Ministerium

Was das Kopftuch bei Kindern betrifft betont Raab ihre klare Linie: „Wir wollen ein Kopftuch bei Kindern in Österreich nicht haben. Vor allem in den Schulen wollen wir den Mädchen einen freien Raum zur Entfaltung geben.“ Der Staat hätte auch die Aufgabe die österreichischen Werte zu vermitteln, ein Kopftuch bei Mädchen gehöre „sicher nicht dazu“. Dass Integration nun ein eigenes Ministerium bekommen hat, darüber zeigt sich SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz erfreut, sie hätte sich jedoch mehr „Eigenständigkeit“ gewünscht.