Brutaler Strandbuggy heißt nicht zufällig Laffite

Vor wenigen Jahren machte die in Dubai ansässige Firma Zarooq Motors mit dem Sand Racer 500GT von sich reden. Die Mischung aus Supersportwagen und Dünenbezwinger sollte betuchte Kunden mit außergewöhnlichem Geschmack locken. Doch die Kleinserie von 35 Exemplaren wurde nie gebaut. Mittlerweile wurde der Sand Racer in G-Tec X-Road umgetauft. Aus dem Hersteller Zarooq wurde die in Los Angeles, Miami und in Valencia verortete Firma Laffite. Einigen PS-Freunden dürfte der Name Laffite bekannt vorkommen. Tatsächlich stecken dahinter Laetitia und Bruno Laffite, dieser ein Neffe des einstigen Formel-1-Piloten Jacques Laffite.