Iran bestätigt: Es waren zwei Raketen

Das irrtümlich im Iran abgeschossene ukrainische Passagierflugzeug wurde durch zwei Raketen zum Absturz gebracht. Das ist das Ergebnis eines zweiten Berichts der iranischen Luftfahrtbehörde, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna am Dienstag berichtete. Demnach wurde die Maschine am 8. Jänner nahe Teheran von zwei Raketen des Typs TOR aus nördlicher Richtung getroffen. Alle 176 Menschen an Bord waren bei dem Absturz ums Leben gekommen.