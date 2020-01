Iran: Flugzeug wurde von zwei Raketen getroffen

Nachdem der Iran erst mit Verspätung zugegeben hatte, am 8. Jänner in der Nähe von Teheran ein ukrainisches Flugzeug mit 176 Menschen an Bord abgeschossen zu haben, berichteten am Mittwoch die „New York Times“ und das „Wall Street Journal“, dass die Maschine sogar von zwei iranischen Raketen getroffen wurde. Beide Blätter berufen sich auf ein Video aus einer Überwachungskamera: Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie zwei Geschosse, die aus 13 Kilometern Entfernung von einem iranischen Militärstützpunkt abgefeuert wurden, binnen einer halben Minute in das Flugzeug einschlagen.