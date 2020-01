Iran: Lösen Proteste „Infarkt“ des Regimes aus?

Der Iran-Experte Walter Posch schließt einen Zusammenbruch des iranischen Regimes wegen der derzeitigen Protestwelle nicht aus. An eine „Revolution im klassischen Sinn“ glaube er weniger, doch könnten die Gegensätze innerhalb der Machtzentren so groß werden, „dass es in weiterer Folge bis zum Infarkt des Regimes gehen könnte“, sagte Posch am Sonntagabend in den ORF-Nachrichten.