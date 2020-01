Kein Familienmitglied will Bahlsen weiterführen

Kritik wegen NS-Sager

Bahlsens Tochter Verena soll Interesse an dem Posten gehabt haben, ihr Vater sagte der Zeitung jedoch dazu: „Nicht alles, was geschrieben wird, ist richtig.“ Verena Bahlsen hatte viel Kritik auf sich und das Unternehmen gezogen, als sie im vergangenen Frühjahr meinte, man habe Zwangsarbeiter bei Bahlsen während der NS-Zeit „gut behandelt“. „Sie trudelt da durch unglückliche Umstände in etwas hinein“, sagte Werner Bahlsen. Es sei richtig, die Familiengeschichte jetzt von einem unabhängigen Historiker aufarbeiten zu lassen.