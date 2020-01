Im Vorbeigehen in Geschäft in Spittal eingebrochen

Ein kurioser Einbruch hat sich in Spittal erignet: In der Nacht auf Montag - genauer um 2.45 Uhr - ertappten Polizeibeamte zwei Männer aus dem Bezirk Spittal an der Drau, nachdem sie in ein Elektrofachgeschäft eingestiegen waren. Der 26-Jährige und der 29-Jährige zeigen sich geständig.