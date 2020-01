Unfassbar! Einarmiger Golfer erzielt Hole-In-One

Amputierten helfen

Hurtubise will mit seinem Golfen, Amputierte oder andere Menschen ohne Arme inspirieren. Er spricht offen und gerne, auch mit Kindern und Eltern in einem Krankenhaus in der Nähe seines Hauses in Montreal über die Überwindung einer Behinderung. „Es fühlt sich wirklich erfüllend an, wenn mir jemand sagt, dass er von mir dazu inspiriert wurde, Sport zu treiben“, sagt er.